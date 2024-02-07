Карьерный эксперт Медведев дал советы по планированию дня

Начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев рассказал, как правильно планировать день.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт посоветовал определять приоритеты среди входящих задач, учитывать количество незапланированных дел и трудозатраты на их выполнение, а также понимать, сколько задач можно качественно реализовать.

Одной из базовых техник Медведев назвал ведение чек-листа задач.

«Самые трудные задачи надо выделить и выполнить их в первую очередь. Во время этого нужно стараться не отвлекаться в течение получаса, а затем сделать пятиминутный перерыв», — посоветовал он.

В конце рабочего дня эксперт рекомендует оценить, сколько осталось сил по шкале от одного до пяти, и это будет «итоговый остаток ресурса».

«Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма. И тогда картинка идеального дня начинает складываться. Зная оптимальное количество задач в день, человек может выстраивать план дел на неделю и даже на месяц», — добавил Медведев.

Ранее эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфёнова дала рекомендации студентам для успешного прохождения собеседования.