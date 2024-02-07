Карьерный эксперт Медведев дал советы по планированию дня
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В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт посоветовал определять приоритеты среди входящих задач, учитывать количество незапланированных дел и трудозатраты на их выполнение, а также понимать, сколько задач можно качественно реализовать.
Одной из базовых техник Медведев назвал ведение чек-листа задач.
«Самые трудные задачи надо выделить и выполнить их в первую очередь. Во время этого нужно стараться не отвлекаться в течение получаса, а затем сделать пятиминутный перерыв», — посоветовал он.
В конце рабочего дня эксперт рекомендует оценить, сколько осталось сил по шкале от одного до пяти, и это будет «итоговый остаток ресурса».
«Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма. И тогда картинка идеального дня начинает складываться. Зная оптимальное количество задач в день, человек может выстраивать план дел на неделю и даже на месяц», — добавил Медведев.
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