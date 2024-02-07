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Суд в Москве оштрафовал блогера Вихареву за нарушение закона об иноагентах

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Российского блогера Эльвиру Вихареву* оштрафовали в Москве за нарушение закона об иностранных агентах. Соответствующее постановление вынес Бутырский районный суд столицы.
Суд в Москве оштрафовал блогера Вихареву за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

В опубликованном пресс-службой московских судов общей юрисдикции сообщении говорится, что Вихаревой был назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

«Вихарева обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП Российской Федерации, — нарушении порядка деятельности иностранного агента», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Москве за нарушение порядка деятельности иностранного агента оштрафовали Фонд Карнеги**.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.04.2023.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

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