Суд в Москве оштрафовал блогера Вихареву за нарушение закона об иноагентах

Российского блогера Эльвиру Вихареву* оштрафовали в Москве за нарушение закона об иностранных агентах. Соответствующее постановление вынес Бутырский районный суд столицы.

В опубликованном пресс-службой московских судов общей юрисдикции сообщении говорится, что Вихаревой был назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

«Вихарева обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП Российской Федерации, — нарушении порядка деятельности иностранного агента», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Москве за нарушение порядка деятельности иностранного агента оштрафовали Фонд Карнеги**.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.04.2023.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.