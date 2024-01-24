Суд в Москве оштрафовал Фонд Карнеги за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал Фонд Карнеги* на 400 тыс. рублей за отказ указать маркировку иностранного агента в своих публикациях в интернете.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. «Признать виновным и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. * Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023. ** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.