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Суд в Москве оштрафовал Фонд Карнеги за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы оштрафовал Фонд Карнеги* на 400 тыс. рублей за отказ указать маркировку иностранного агента в своих публикациях в интернете.
Суд в Москве оштрафовал Фонд Карнеги за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. 

«Признать виновным и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.

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