Суд в Москве оштрафовал Фонд Карнеги за нарушение закона об иноагентах
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Признать виновным и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.
** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.