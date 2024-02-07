В Новом Уренгое из аварийного жилья переселят 400 семей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Воронова.
Строительство ещё одного многоэтажного дома позволит закрыть программу по расселению из аварийного фонда в отдалённых городских районах. В течение года новоселье справят более 400 семей.
«Мы на финишной прямой: план на 2024 год — 421 семья», — сказал Воронов.
Также стало известно, что в Улан-Удэ сдали последний долгострой в Бурятии, передаёт ОТР.
«Теперь в республике проблемы дольщиков нет. Все получили либо жильё, либо компенсации, вопрос решён», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья.