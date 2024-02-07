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В Новом Уренгое из аварийного жилья переселят 400 семей

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о планах по расселению горожан из аварийного жилья в 2024 году. Уже готов дом на 154 квартиры в районе Коротчаево.
В Новом Уренгое из аварийного жилья переселят 400 семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Воронова.

Строительство ещё одного многоэтажного дома позволит закрыть программу по расселению из аварийного фонда в отдалённых городских районах. В течение года новоселье справят более 400 семей.

«Мы на финишной прямой: план на 2024 год — 421 семья», — сказал Воронов.

Также стало известно, что в Улан-Удэ сдали последний долгострой в Бурятии, передаёт ОТР.

«Теперь в республике проблемы дольщиков нет. Все получили либо жильё, либо компенсации, вопрос решён», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья.

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