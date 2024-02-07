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Путин: обновление парка воздушных судов в России — непростая задача

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Обновление парка самолётов в России является непростой задачей, однако реализовывать её следует очень интенсивно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер в ходе видеоконференции с членами правительства отметил, что хотел бы обсудить меры, которые планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры страны, а также для увеличения и обновления парка воздушных судов.

«Непростая задача, отдаю себе в этом отчёт. Но тем не менее мы должны интенсивно над этим работать», — заявил Путин.

Также в ходе совещания глава государства поручил поддержать набранный темп развития авиаперевозок в России.

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