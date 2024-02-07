Путин поручил поддержать набранный темп развития авиаперевозок в России
- РИА Новости
Глава государства в ходе видеоконференции с членами правительства поблагодарил авиакомпании, экипажи воздушных судов и работников российских аэропортов за достигнутый результат и добавил, что выход на такой уровень перевозок говорит о повышении туристической привлекательности городов страны и об устойчивой работе отечественной экономики.
«Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта», — заявил глава государства.
Другой темой совещания стала индексация социальных выплат в России. Как сообщил глава государства, с 1 февраля она затронула почти 20 млн россиян.