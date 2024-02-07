Путин поручил поддержать набранный темп развития авиаперевозок в России

Объём внутренних пассажирских авиаперевозок в 2023 году составил почти 83 млн пассажиров, что более чем на 13% превышает показатели 2019 года. Как отметил президент России Владимир Путин, следует поддержать набранный темп в авиации и обеспечить его уверенное развитие.

Глава государства в ходе видеоконференции с членами правительства поблагодарил авиакомпании, экипажи воздушных судов и работников российских аэропортов за достигнутый результат и добавил, что выход на такой уровень перевозок говорит о повышении туристической привлекательности городов страны и об устойчивой работе отечественной экономики.

«Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта», — заявил глава государства.

Другой темой совещания стала индексация социальных выплат в России. Как сообщил глава государства, с 1 февраля она затронула почти 20 млн россиян.