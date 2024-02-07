Путин: индексация соцвыплат в России с 1 февраля коснулась почти 20 млн россиян
- РИА Новости
«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — заявил глава государства.
7 февраля Путин проводит совещание с членами правительства по ряду оперативных вопросов.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексировано более 40 социальных выплат.
Были увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, выплаты ветеранам, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.