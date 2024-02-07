Путин: индексация соцвыплат в России с 1 февраля коснулась почти 20 млн россиян

Российский президент Владимир Путин сообщил, что индексация ряда социальных выплат в стране с 1 февраля коснулась почти 20 млн граждан.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — заявил глава государства.

7 февраля Путин проводит совещание с членами правительства по ряду оперативных вопросов.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексировано более 40 социальных выплат.

Были увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, выплаты ветеранам, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.