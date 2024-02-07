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Путин: важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

«Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов», — отметил он.

Путин добавил, что за этим должны следить как авиаперевозчики, так и Министерство транспорта и другие профильные ведомства.

Ранее Путин рассказал, что объём внутренних пассажирских авиаперевозок в 2023 году составил почти 83 млн пассажиров, что более чем на 13% превышает показатели 2019 года. 

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