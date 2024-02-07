СК: ещё семь эпизодов появилось в деле о торговле детьми в Москве

В уголовном деле о торговле детьми в Москве появилось семь новых фактов продажи младенцев.

Об этом говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Выявлено ещё семь случаев совершения сделок в отношении новорождённых, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершённые организованной группой», — отмечается в сообщении.

Обвинение в совершении преступления предъявлено трём женщинам, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре RT в столичном управлении СК России сообщили, что в Москве раскрыли преступную схему торговли детьми.