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СК: ещё семь эпизодов появилось в деле о торговле детьми в Москве

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В уголовном деле о торговле детьми в Москве появилось семь новых фактов продажи младенцев.
СК: ещё семь эпизодов появилось в деле о торговле детьми в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Выявлено ещё семь случаев совершения сделок в отношении новорождённых, в связи с чем действия фигурантов квалифицированы как совершённые организованной группой», — отмечается в сообщении.

Обвинение в совершении преступления предъявлено трём женщинам, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре RT в столичном управлении СК России сообщили, что в Москве раскрыли преступную схему торговли детьми. 

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