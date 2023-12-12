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В Москве обнаружили чёрный рынок по торговле детьми

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В Москве раскрыли преступную схему по торговле детьми. Об этом RT сообщили в столичном управлении СК России.
В Москве обнаружили чёрный рынок по торговле детьми
  • РИА Новости

«Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными», — говорится в заявлении.

Отмечается, что преступная схема была построена на деятельности неких благотворительных фондов, которые работали с девушками, желающими избавиться от ребёнка, и размещали таргетированную рекламу своих услуг в сети.

По предположительным данным, работники «фондов» приглашали беременных женщин в Москву и обещали им различные обследования.

С помощью них женщины могли получить медицинское заключение о различных патологиях, позволяющих сделать аборт на поздних сроках.

На эти услуги потерпевшие тратили все свои деньги и оставались без средств к существованию.

Не исключено, что в этот момент сотрудники фондов знакомили женщин с деятельностью Натальи Патоки, которая содержала женский приют.

Там Патока проводила с ними психологическую работу, убеждала рожать, после чего вместе с Юлией Логиновой забирала оставленных в приюте детей.

Правоохранители считают, что как минимум 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по такой схеме.

Ранее в прокуратуре сообщили, что женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц в Москве.

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