Женщина продала ребёнка «в рассрочку» за 25 тысяч в месяц в Москве

Женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц в Москве, говорится в заявлении столичной прокуратуры.

К правоохранителям обратилась гражданка России и сообщила, что за деньги родила ребёнка для другой женщины, с которой познакомилась в интернете.

«Пройдя процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, женщина забеременела. Вторая женщина перечисляла на карту беременной ежемесячно 25 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

3 ноября по приезде в Москву она родила мальчика и передала его «заказчице», получив за это в общей сложности 1 млн рублей.

Указывается, что заведено уголовное дело по п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК России (торговля людьми, совершённая в отношении малолетнего). Подозреваемые женщины задержаны.

Ранее в Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тыс. рублей.