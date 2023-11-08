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Женщина продала ребёнка «в рассрочку» за 25 тысяч в месяц в Москве

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Женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц в Москве, говорится в заявлении столичной прокуратуры.
Женщина продала ребёнка «в рассрочку» за 25 тысяч в месяц в Москве
  • Gettyimages.ru

К правоохранителям обратилась гражданка России и сообщила, что за деньги родила ребёнка для другой женщины, с которой познакомилась в интернете.

«Пройдя процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, женщина забеременела. Вторая женщина перечисляла на карту беременной ежемесячно 25 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

3 ноября по приезде в Москву она родила мальчика и передала его «заказчице», получив за это в общей сложности 1 млн рублей.

Указывается, что заведено уголовное дело по п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК России (торговля людьми, совершённая в отношении малолетнего). Подозреваемые женщины задержаны.

Ранее в Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тыс. рублей.

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