Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о допустимых шумах в машине

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о шумах в автомобиле, которые не должны настораживать.

«Во-первых, вполне очевидно, что автомобиль не может ехать абсолютно бесшумно: шум шин на дороге во время движения является обычным явлением и не всегда должен становиться причиной для беспокойства», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нормальным для машины является и шум от работы вентиляции и кондиционера.

Кроме того, безопасные звуки могут издавать амортизаторы и подвески.

«По всем перечисленным случаям считаю важным сделать следующую оговорку: начинать беспокоиться и проверять автомобиль на наличие неисправностей стоит в том случае, если шумы сопровождаются другими странными и необычными звуками, а также если те или иные системы начали давать сбои», — добавил Стрельбицкий.

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