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Власти Челябинской области подпишут соглашение с иранской провинцией

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Власти Челябинской области планируют подписать соглашение с иранской провинцией Хорасан-Резави.
Власти Челябинской области подпишут соглашение с иранской провинцией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минпрома.

Рабочие вопросы обсудили вице-губернатор Иван Куцевляк и замглавы провинции Чаманди Абольфазл в формате видеоконференции.

«На стадии согласования находится соглашение между регионами, инициированное губернатором Алексеем Текслером. Подписание планируется провести в рамках ответного визита челябинской делегации в республику Иран в 2024 году», — заявили в ведомстве.

Визит иранской делегации в Челябинскую область прошёл в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

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