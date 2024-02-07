Власти Челябинской области подпишут соглашение с иранской провинцией

Власти Челябинской области планируют подписать соглашение с иранской провинцией Хорасан-Резави.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минпрома.

Рабочие вопросы обсудили вице-губернатор Иван Куцевляк и замглавы провинции Чаманди Абольфазл в формате видеоконференции.

«На стадии согласования находится соглашение между регионами, инициированное губернатором Алексеем Текслером. Подписание планируется провести в рамках ответного визита челябинской делегации в республику Иран в 2024 году», — заявили в ведомстве.

Визит иранской делегации в Челябинскую область прошёл в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).