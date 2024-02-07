Власти Челябинской области подпишут соглашение с иранской провинцией
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минпрома.
Рабочие вопросы обсудили вице-губернатор Иван Куцевляк и замглавы провинции Чаманди Абольфазл в формате видеоконференции.
«На стадии согласования находится соглашение между регионами, инициированное губернатором Алексеем Текслером. Подписание планируется провести в рамках ответного визита челябинской делегации в республику Иран в 2024 году», — заявили в ведомстве.
Визит иранской делегации в Челябинскую область прошёл в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривают возможность наладить экономическое взаимодействие с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).