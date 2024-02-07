Самыми популярными именами новорождённых в Москве стали Михаил и София

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какие имена дают новорождённым в Москве.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке. Более чем за 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз, в прошлом году так назвали 2229 маленьких москвичей. Ранее, в 2012-м, самым популярным стало имя Артём. В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона», — сказала Ракова.

Отмечается, что в 2023 году родители называли своих детей в том числе именами со славянскими корнями, когда они состоят из двух основ — «свет» и «слав», или имеют корни «яр», «мир», «бог», «люб», «мил» (Ярослав, Святослав/Святослава, Святозар, Родослав/Радослава, Ярополк, Любомир, Богдан/Богдана, Славяна)

Также наблюдалась тенденция давать детям имена, которые являются производными от названий драгоценных камней: Агата, Александрина, Сапфира, Рубина, Алмаз, Бриллиант.

Ранее сообщалось, что в Омской области открыли Год семьи.