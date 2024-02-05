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В Омской области открыли Год семьи

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В Омской области прошло открытие Года семьи. Почётными участниками церемонии стали семьи участников СВО, а также многодетные и молодые семьи.
В Омской области открыли Год семьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru.

«На протяжении уже более 15 лет число многодетных семей постоянно растёт, и только за последние пять лет их стало на 20% больше», — заявил губернатор Виталий Хоценко.

Он напомнил, что в стране установлен единый статус многодетной семьи и закреплены определённые льготы.

«Мы, со своей стороны, в этом году обязательно предусмотрим дополнительные меры поддержки за счёт средств регионального бюджета», — отметил глава региона.

Хоценко добавил, что на 2024 год запланировано более 150 мероприятий, связанных с тематикой года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье 2 млрд рублей выделят на жилищную программу для семей в 2024 году.

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