На Ставрополье 2 млрд рублей выделят на жилищную программу для семей в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
По предварительным данным, жилищные сертификаты в текущем году получат около 1,4 тыс. семей.
«Продолжаем работу и над другими решениями для поддержки семей с детьми. Выполняем задачи, которые ставит перед нами президент России», — подчеркнул Владимиров.
Региональная программа «Молодая семья» действует в регионе почти 20 лет.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.