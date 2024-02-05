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На Ставрополье 2 млрд рублей выделят на жилищную программу для семей в 2024 году

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе еженедельного совещания краевого правительства заявил, что в 2024 году рекордные 2 млрд рублей будут выделены в качестве финансирования региональной программы «Молодая семья».
На Ставрополье 2 млрд рублей выделят на жилищную программу для семей в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По предварительным данным, жилищные сертификаты в текущем году получат около 1,4 тыс. семей.

«Продолжаем работу и над другими решениями для поддержки семей с детьми. Выполняем задачи, которые ставит перед нами президент России», — подчеркнул Владимиров.

Региональная программа «Молодая семья» действует в регионе почти 20 лет.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщало, что с начала реализации программы поддержки подмосковных медиков более 10,5 тыс. специалистов получили выплаты на аренду жилья.

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