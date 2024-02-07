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МИД: для голосования на выборах президента за рубежом организовано 269 участков

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Голосование на выборах президента России за рубежом будет проходить как минимум на 269 избирательных участках. Это следует из заявления официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
МИД: для голосования на выборах президента за рубежом организовано 269 участков
  • РИА Новости

В ходе брифинга она подчеркнула, что такое количество участков сформировано на текущий момент. Дипломат добавила, что работа по формированию новых участковых избирательных комиссий продолжается.

«Мы занимаемся повседневной подготовительной работой, выверяем списки, готовим специальные группы дипломатов, которые отправятся в ряд государств для помощи избирательным комиссиям», — заявила Захарова.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выборы президента в России — это событие мирового масштаба.

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