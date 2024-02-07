В Москве построят новый многофункциональный комплекс в рамках МаИП

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на западе столицы возведут новый многофункциональный комплекс площадью 10,5 тыс. кв. м в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«В нём разместятся торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания. С компанией заключили договор аренды на пять лет, за это время она должна построить объект и ввести его в эксплуатацию», — сказал Ефимов.

В свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что для строительства город без торгов выделил инвестору земельный участок площадью 0,42 га на улице Лобачевского в Раменках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии двух поликлиник на северо-востоке и юге столицы.