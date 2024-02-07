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В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

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В Москве появился сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. Его запустили на портале mos.ru.
В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сервис подскажет, может ли конкретный избиратель проголосовать онлайн, с помощью специального терминала на любом участке или же только по месту постоянной регистрации либо прикрепления.

В блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию авторизованный пользователь должен нажать кнопку «Получить информацию», после чего система выдаст данные о всех доступных способах голосования.

Рекомендуется сделать это заранее, чтобы было время на исправление недочётов.

Поводом для недопуска к голосованию онлайн может стать отсутствие в профиле необходимых сведений. В некоторых случаях потребуется обратиться в техподдержку.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек.

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