В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

В Москве появился сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. Его запустили на портале mos.ru.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сервис подскажет, может ли конкретный избиратель проголосовать онлайн, с помощью специального терминала на любом участке или же только по месту постоянной регистрации либо прикрепления.

В блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию авторизованный пользователь должен нажать кнопку «Получить информацию», после чего система выдаст данные о всех доступных способах голосования.

Рекомендуется сделать это заранее, чтобы было время на исправление недочётов.

Поводом для недопуска к голосованию онлайн может стать отсутствие в профиле необходимых сведений. В некоторых случаях потребуется обратиться в техподдержку.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек.