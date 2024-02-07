Тела трёх женщин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства смерти трёх женщин, тела которых с огнестрельными ранениями обнаружили в деревне Свитино Московской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело.

В сообщении отмечается что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей, а также криминалистов.

«В настоящее время проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что под дверью одной из квартир в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.