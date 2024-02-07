Тела трёх женщин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме в Подмосковье
- РИА Новости
В сообщении отмечается что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей, а также криминалистов.
«В настоящее время проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что под дверью одной из квартир в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.