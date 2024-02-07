Большинство посетителей выставки «Россия» заявили, что гордятся страной

Большинство посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявили, что представленные на выставке достижения заставляют их гордиться страной. Об этом заявили 98% участников исследования, проведённого Высшей школой экономики и Экспертным институтом социальных исследований.

В опросе участвовали более 6,5 тыс. респондентов — посетителей выставки.

Большинство участников исследования (95%) согласны с тем, что представленные на выставке «Россия» достижения вселяют веру в будущее, а также уверенность в завтрашнем дне. При этом 97% гостей после посещения выставки почувствовали себя частью большой страны.

«Если в первые дни доля оценок посетителями — от восьми до десяти баллов — была 85%, то спустя три месяца она выросла до 91%», — рассказали организаторы выставки.

Также положительную динамику продемонстрировала образовательная роль выставки — 96% посетителей, участвовавших в опросе, рассказали, что узнали на мероприятии что-то новое.

Ещё 94% посетителей отметили, что узнали много нового о достижениях и культуре народов России и её регионов, а также о путешествиях по стране.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что на выставке «Россия» представлены достижения, о которых раньше люди мечтали.

«Я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Там изображён мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и ещё один, ещё больше, чем тот, о котором люди мечтали, и ещё много достижений, о чём даже и мечтать в своё время не могли», — заявлял он на закрытии II съезда «Движения первых».

1 февраля президент России Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.