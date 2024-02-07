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Производство мебели выросло в России на 12% в 2023 году

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В Рослесинфорге заявили о росте на 12% производства мебели в России в 2023 году. Выручка достигла 445,1 млрд рублей.
Производство мебели выросло в России на 12% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«Выросли практически все подгруппы. В сегменте офисной мебели больше всего нарастили выпуск производители ученических парт для вузов и школ — на 20%, до 760,6 тыс. штук. На 11% вырос выпуск деревянных столов для офисов — до 1,1 млн штук. На 2%, до 3,7 млн штук, — мебели для сидения с деревянным каркасом», — рассказали в Рослесинфорге.

Там также отметили, что значительно выросло количество отечественных предприятий, производящих мебель под собственным брендом. Также удалось оперативно заменить европейские рынки сбыта на азиатские.

Ранее сообщалось, что компания из Москвы запустила новое направление по выпуску элементов мебели.

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