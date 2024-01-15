Компания из Москвы запустила новое направление по выпуску элементов мебели
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Об этом сообщает НСН.
«Компания «Реклама-Некст», основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдаёт заказчику для дальнейшей сборки», — отмечается в сообщении.
К настоящему времени предприятие выполнило свыше 20 заказов.
В Москве ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разные товары, в том числе одежду, мебель и лекарства.
Ранее сообщалось, что московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности.