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Компания из Москвы запустила новое направление по выпуску элементов мебели

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Московская компания запустила новое направление по производству элементов мебели, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания из Москвы запустила новое направление по выпуску элементов мебели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Компания «Реклама-Некст», основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдаёт заказчику для дальнейшей сборки», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени предприятие выполнило свыше 20 заказов.

В Москве ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разные товары, в том числе одежду, мебель и лекарства.

Ранее сообщалось, что московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности.

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