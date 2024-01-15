Компания из Москвы запустила новое направление по выпуску элементов мебели

Московская компания запустила новое направление по производству элементов мебели, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

«Компания «Реклама-Некст», основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдаёт заказчику для дальнейшей сборки», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени предприятие выполнило свыше 20 заказов.

В Москве ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разные товары, в том числе одежду, мебель и лекарства.

Ранее сообщалось, что московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности.