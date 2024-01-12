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Московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности

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Московская компания — разработчик и производитель смазочных материалов и масел за счёт ввода новых производственных площадей нарастила мощности в пять раз.
Московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что городские предприятия постоянно расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки.

«Например, компания «Куппер» построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз», — отметил вице-мэр.

Масла московского производителя используют в различной технике.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

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