ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта

В Центральном избиркоме России напомнили, что политические партии, которые выдвинули зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года.

Отмечается, что программу необходимо опубликовать по меньшей мере в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете.

«Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещённой программой», — заявили в ЦИК.

В избирательной комиссии напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать рознь, пропагандировать исключительность, превосходство или неполноценность граждан по каким-либо признакам.

Ранее сообщалось, что Центризбирком ещё не принимал решение об окончательном количестве зарегистрированных кандидатов в президенты России.