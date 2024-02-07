ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта
- РИА Новости
Отмечается, что программу необходимо опубликовать по меньшей мере в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и в интернете.
«Также нужно представить в ЦИК России копии публикации и ссылку на сайт с размещённой программой», — заявили в ЦИК.
В избирательной комиссии напомнили, что программа не должна содержать признаки экстремизма, возбуждать рознь, пропагандировать исключительность, превосходство или неполноценность граждан по каким-либо признакам.
Ранее сообщалось, что Центризбирком ещё не принимал решение об окончательном количестве зарегистрированных кандидатов в президенты России.