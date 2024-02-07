Россияне стали чаще интересоваться зимними турами

Новое исследование показало, что среди российских туристов спрос на зимние туры вырос на 40%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Tourvisor.

«Зимние продажи туров имеют свою специфику в плане направлений для отдыха. Если раньше популярными направлениями были Индия и Вьетнам, то сейчас значительный зимний поток на себя переняли курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи. Турция традиционно продолжает быть популярной», — сказал генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев.

Он также отметил, что в зимний отпуск люди отправляются, как правило, в дополнение к летнему.

Также зимой много экзотических дорогостоящих направлений, а летом большая часть туристов предпочитает бюджетный отдых внутри страны.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.