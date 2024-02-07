Россияне стали чаще интересоваться зимними турами
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Tourvisor.
«Зимние продажи туров имеют свою специфику в плане направлений для отдыха. Если раньше популярными направлениями были Индия и Вьетнам, то сейчас значительный зимний поток на себя переняли курорты Таиланда, ОАЭ и Сочи. Турция традиционно продолжает быть популярной», — сказал генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев.
Он также отметил, что в зимний отпуск люди отправляются, как правило, в дополнение к летнему.
Также зимой много экзотических дорогостоящих направлений, а летом большая часть туристов предпочитает бюджетный отдых внутри страны.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.