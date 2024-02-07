В Москве количество индивидуальных предпринимателей выросло на 11% за год

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа индивидуальных предпринимателей в столице на 11% за год.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», — сказал Собянин.

По данным на начало 2024 года, в столице работало 885 тыс. малых и средних компаний.

В лидерах ИП остаётся сектор торговли, в нём заняты 31,8% предпринимателей (132,8 тыс. человек).

Далее идут профессиональная, научная и техническая деятельность, недвижимость, транспорт, информация и связь.

Ранее руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичный производитель готовых блюд в 2023 году увеличил товарооборот.