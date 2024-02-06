В Москве производитель готовых блюд нарастил выпуск продукции на 21% в 2023 году

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что столичный производитель готовых блюд в 2023 году увеличил товарооборот.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Столичная компания «Твердь» увеличила товарооборот на 21%», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что в 2022 году компания получила статус промышленного комплекса и пользуется городскими мерами поддержки бизнеса.

«Твердь» — производитель готовых блюд и десертов. Также у компании есть специальная производственная линия по изготовлению готовых итальянских макарон разных сортов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.