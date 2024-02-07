Пушилин спрогнозировал попытки Киева устроить теракты в ДНР во время выборов
- РИА Новости
«К сожалению, это мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин отметил, что адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов.
Ранее сообщалось, что ЦИК пока не приняла решение об окончательном числе кандидатов в президенты России.