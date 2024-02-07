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Пушилин спрогнозировал попытки Киева устроить теракты в ДНР во время выборов

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что киевские власти попытаются терактами помешать выборам президента России в ДНР.
Пушилин спрогнозировал попытки Киева устроить теракты в ДНР во время выборов
  • РИА Новости

«К сожалению, это мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин отметил, что адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов.

Ранее сообщалось, что ЦИК пока не приняла решение об окончательном числе кандидатов в президенты России.

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