Пушилин спрогнозировал попытки Киева устроить теракты в ДНР во время выборов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что киевские власти попытаются терактами помешать выборам президента России в ДНР.

«К сожалению, это мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин отметил, что адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов.

Ранее сообщалось, что ЦИК пока не приняла решение об окончательном числе кандидатов в президенты России.