В Оренбургской области запустят девять субсидируемых авиамаршрутов в 2024 году, заявил губернатор Денис Паслер.

Об этом сообщает RIA56.

«Только в прошлом году регион посетили более 1,1 млн человек», — сказал Паслер.

По его словам, развитие внутреннего туризма — это одна из приоритетных задач, для реализации которой строят и ремонтируют дороги, расширяют сеть железнодорожных и авиамаршрутов.

К действующим субсидируемым рейсам в Екатеринбург и Минеральные Воды в течение года добавят рейсы в Казань, Нижний Новгород, Калининград, Махачкалу, Волгоград и Горно-Алтайск.

Кроме того, начнут выполняться полёты из Орска в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток тюменского международного аэропорта Рощино в январе текущего года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя 180 530.