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Пассажиропоток аэропорта Рощино в Тюмени вырос на 7,8% в январе

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Пассажиропоток тюменского международного аэропорта Рощино в январе текущего года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя 180 530.
Пассажиропоток аэропорта Рощино в Тюмени вырос на 7,8% в январе
  • РИА Новости

Об этом информирует «Тюменская область сегодня».

«На внутренних линиях за первый месяц года обслужено 171 984 человека. На международных линиях в январе 2024 года — 8037 пассажиров», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается также, что на сегодняшний день из аэропорта Рощино 16 авиакомпаний выполняют рейсы по 42 направлениям.

Ранее стало известно, что аэропорт Казань в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022-м.

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