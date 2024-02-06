Пассажиропоток аэропорта Рощино в Тюмени вырос на 7,8% в январе

Пассажиропоток тюменского международного аэропорта Рощино в январе текущего года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя 180 530.

Об этом информирует «Тюменская область сегодня».

«На внутренних линиях за первый месяц года обслужено 171 984 человека. На международных линиях в январе 2024 года — 8037 пассажиров», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается также, что на сегодняшний день из аэропорта Рощино 16 авиакомпаний выполняют рейсы по 42 направлениям.

Ранее стало известно, что аэропорт Казань в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022-м.