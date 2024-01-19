Аэропорт Казани обслужил 5,2 миллиона человек в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Татарстана.
Как отметили в ведомстве, из аэропорта в прошедшем году было отправлено 21 674 рейса, что позволило ему подняться на первую строчку по объёму пассажирских перевозок среди аэропортов Приволжья.
Наиболее популярными стали направления в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Ставрополя вырос на 5% по итогам 2023 года.