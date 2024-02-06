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В Оренбургской области улучшат жилищные условия более 600 молодых семей в 2024 году

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В бюджете Оренбургской области на господдержку семей и детей предусмотрено более 50 млрд рублей на 2024 год.
В Оренбургской области улучшат жилищные условия более 600 молодых семей в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В том числе в регионе реализуют программу «Обеспечение жильём молодых семей в Оренбургской области».

«В 2024 году мы почти в три раза увеличили объём средств регионального бюджета, направляемых на улучшение жилищных условий молодых семей, — с 181 до 474 млн рублей. Кроме того, более 123 млн рублей дополнительно будут выделены из бюджетов муниципалитетов. Эти средства позволят оказать поддержку в приобретении жилья 639 молодым семьям», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации.

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