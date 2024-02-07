В Подмосковье направят 900 млн рублей на оборудование для соцучреждений

Глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в 2024 году в регионе выделят более 900 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования для социальных учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 млн рублей, а на новое оборудование выделили более 185 млн рублей», — сказала Болатаева.

Она также отметила, что новая обстановка, свежий ремонт, а также приобретённая мебель, электрогенераторы, кондиционеры и многое другое позволят получателям услуг чувствовать себя максимально комфортно.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2024 году.