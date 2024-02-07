В Подмосковье производство гжельского фарфора выросло в два раза в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что компания изготовила 177 тыс. изделий, что более чем на 100% выше по сравнению с показателем 2022 года.
За прошедший год компания освоила производство костяного и магнезиального фарфора, а также приняла участие в международной выставке фарфора в китайском городе Лилин.
В настоящее время в компании «Гжель — художественные мастерские» работают 152 человека.
К концу 2026 года планируется создать около 200 новых рабочих мест, а годовой объём производства довести до 400 тыс. предметов.
Ранее сообщалось, что в Московской области промышленное производство выросло на 13,7% по итогам 2023 года.