RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье производство гжельского фарфора выросло в два раза в 2023 году

Короткая ссылка
Подмосковная компания «Гжель — художественные мастерские» в 2023 году выпустила в два раза больше посуды и предметов декора.
В Подмосковье производство гжельского фарфора выросло в два раза в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что компания изготовила 177 тыс. изделий, что более чем на 100% выше по сравнению с показателем 2022 года.

За прошедший год компания освоила производство костяного и магнезиального фарфора, а также приняла участие в международной выставке фарфора в китайском городе Лилин.

В настоящее время в компании «Гжель — художественные мастерские» работают 152 человека.

К концу 2026 года планируется создать около 200 новых рабочих мест, а годовой объём производства довести до 400 тыс. предметов.

Ранее сообщалось, что в Московской области промышленное производство выросло на 13,7% по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить