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В Подмосковье промышленное производство выросло на 13,7% по итогам года

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В Московской области промышленное производство выросло на 13,7% по итогам 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, четыре сектора обрабатывающей промышленности за 12 месяцев выросли более чем на 30%.

В частности, рост на 39,6% продемонстрировало производство компьютеров и электроники, на 34,5% — машин и оборудования, на 32,4% — другая техника и транспорт.

«Промпроизводство в Подмосковье в прошлом году выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался ещё более высоким — 15,6%», — отметила Зиновьева.

Ранее сообщалось, что на Кубани создадут десять промышленных площадок на базе техникумов.

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