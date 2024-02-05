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На Кубани создадут десять промышленных площадок на базе техникумов

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что около 500 млн рублей в ближайшие три года будет выделено на создание в регионе индустриально-промышленных площадок, которые помогут с выбором профессии учащимся техникумов.
На Кубани создадут десять промышленных площадок на базе техникумов
  • РИА Новости

Об этом информирует «СвоёТВ».

По словам главы региона, до 2030 года краевым предприятиям обрабатывающей промышленности необходимо не менее 18,6 тыс. специалистов.

Для этого в регионе создадут десять промышленных площадок на базе техникумов, закупят современное оборудование и разработают обучающие программы, а к образовательному процессу привлекут наставников с производств, обеспечив сотрудничество с профильными предприятиями.

Кондратьев отметил, что в этом году первые три площадки откроются в Армавире и Староминском районе.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим 9-й класс получить свободные места и рабочие специальности.

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