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Гладков и Мишустин обсудили экономическую помощь Белгородской области

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, он доложил председателю правительства о ситуации в регионе и о том, в какой помощи нуждается белгородская экономика.

По словам Гладкова, в первую очередь это касается поддержки малого и среднего бизнеса Шебекинского городского округа, который сильнее всего пострадал от обстрелов со стороны Украины.

На эти цели из регионального бюджета власти уже выделили 250 млн рублей, на этой неделе начались выплаты, но этого, как отмечает губернатор, недостаточно.

Есть необходимость и в помощи пострадавшим жителям, у которых закрыт доступ к своим жилым домам. Затрагивался также вопрос ускорения процедуры по созданию свободной экономической зоны для шебекинских предприятий.

Первые решения будут приняты на ближайшем заседании правительства России, уверен глава региона.

5 февраля Вячеслав Гладков встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей.

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