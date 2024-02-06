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Глава Минцифры считает, что умные колонки смогут заменить «Госуслуги»

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Глава Минцифры России Максут Шадаев выразил мнение, что умные колонки с голосовым управлением в будущем могут заменить портал госуслуг.
Глава Минцифры считает, что умные колонки смогут заменить «Госуслуги»
  • РИА Новости

Соответствующее мнение министр выразил в кулуарах международной выставки «Россия».

«Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала госуслуг не будет. Вы будете эти услуги получать через голосовую колонку», — цитирует его телеканал «Звезда».

Шадаев считает, что такие устройства будут за граждан подавать заявления, записывать их на услуги, напоминать и доставлять результат. 

Например, они смогут по запросу записывать людей в поликлинику, предположил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры России намерено использовать ChatGPT для консультаций пользователей портала госуслуг начиная с 2024 года.

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