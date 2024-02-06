Матвиенко призвала активнее подключать участников СВО к программе соцгазификации

Работу по включению четырёх новых категорий граждан, включая участников СВО, в программу социальной газификации необходимо активизировать. С таким призывом выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе общения с вице-премьером России Александром Новаком Матвиенко заявила, что поручение президента по включению в программу участников СВО, членов их семей, а также инвалидов первой группы и лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами, пока выполнено только в 31 регионе.

«Надо подтягиваться и остальным», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил приоритетно помочь в газоснабжении льготникам и участникам СВО.