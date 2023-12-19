Путин поручил приоритетно помочь в газоснабжении льготникам и участникам СВО

Правительство должно определить очерёдность газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности это касается участников специальной военной операции и членов их семей.

РИА Новости

Поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. «Обеспечить установление приоритетов очерёдности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе. В октябре российский президент предложил внести участников специальной военной операции и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.