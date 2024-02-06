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Прокуратура проверит данные о перебегавшем ВПП перед самолётом песце в Салехарде

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Прокуратура проверит сообщения о том, что в городе Салехарде песец перебегал взлётно-посадочную полосу, когда рядом находился самолёт.
Прокуратура проверит данные о перебегавшем ВПП перед самолётом песце в Салехарде
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что при мониторинге СМИ было обнаружено сообщение о том, что 5 февраля экипаж летевшего из Москвы самолёта Airbus A320 авиакомпании «Ямал» после посадки в аэропорту Салехарда заметил на расстоянии 300 м песца, который перебегал ВПП.

«Животное успело пересечь полосу. Столкновения не произошло», — заявили в прокуратуре.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Саранска, где накануне самолёт с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП, открыли на приём и выпуск самолётов.

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