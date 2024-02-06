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В Подмосковье 163 ярмарки пройдут в феврале

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В Московской области до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах.
В Подмосковье 163 ярмарки пройдут в феврале
  • Gettyimages.ru

Посетители смогут приобрести фермерскую продукцию и сувениры ручной работы, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества.

Больше всего ярмарок в этом месяце будет организовано в городских округах Красногорск (19), Щёлково (десять), Зарайск (восемь).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столичные ярмарки приняли более 6 млн посетителей. Предприниматели реализовали на них 11 642 т продукции.

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