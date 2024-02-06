В Подмосковье 163 ярмарки пройдут в феврале

В Московской области до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах.

Посетители смогут приобрести фермерскую продукцию и сувениры ручной работы, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества.

Больше всего ярмарок в этом месяце будет организовано в городских округах Красногорск (19), Щёлково (десять), Зарайск (восемь).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столичные ярмарки приняли более 6 млн посетителей. Предприниматели реализовали на них 11 642 т продукции.