В Волгодонске похоронили погибших в авиакатастрофе в Афганистане супругов

В Волгодонске (Ростовская область) похоронили погибших в результате крушения самолёта супругов Анатолия и Анну Евсюковых.

Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Брежнев.

«Евсюковых похоронили сегодня на кладбище в Волгодонске, где покоятся родители Анатолия Константиновича», — сказал он РИА Новости.

На прощание с ними, которое состоялось в церкви, пришло очень много людей, отметил собеседник.

26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.

Ещё два человека, которые были на борту Falcon 10, погибли в результате авиакатастрофы.