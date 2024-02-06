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Юрист Безделин рассказал об ответственности родителей за курение детей

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Ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин рассказал, могут ли привлечь родителей к ответственности за курение несовершеннолетнего ребёнка.
Юрист Безделин рассказал об ответственности родителей за курение детей
  • Gettyimages.ru

«Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родители не просто имеют право воспитывать своих детей, они обязаны это делать. При этом мать и отец ответственны и за их физическое здоровье, и за нравственное развитие», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если родители знают, что ребёнок курит, но ничего не делают, то их могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Однако, как показывает практика, родителей привлекают к административной ответственности за курение детей лишь в некоторых случаях», — отметил Безделин.

Как добавил эксперт, это могут быть ситуации, когда ребёнок курит в запрещённых для этого местах. Ещё одна ситуация — если ребёнок воспитывается в условиях, близких к безнадзорности.

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