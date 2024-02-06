В Минпросвещения готовят национальный рейтинг организаций профобразования

К началу следующего учебного года Минпросвещения опубликует Национальный рейтинг организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Проект постановления правительства с правилами формирования рейтинга разработан по поручению президента России Владимира Путина после ПМЭФ-2023.

Планируется учитывать такие критерии, как возможность трудоустройства выпускников, уровень средней зарплаты, результаты участия в чемпионатах профессионального мастерства и творческих конкурсах, итоги государственной итоговой аттестации.

«Прежде всего национальный рейтинг — это инструмент, который позволяет поддерживать перспективные направления в развитии среднего профессионального образования», — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве пояснили, что с помощью рейтинга можно определить лидеров по отраслям и регионам, выявить лучших в масштабах страны.

Ранее в Минпросвещения рассказали о программе обучения труду в российских школах.