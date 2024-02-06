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Путин обсудил с главой Верховного суда Лебедевым развитие судебной системы

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой стороны обсудили развитие российской судебной системы.
Путин обсудил с главой Верховного суда Лебедевым развитие судебной системы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи Путин и Лебедев обсудили также меры, направленные на гуманизацию законодательства, и использование цифровых технологий в деятельности судов.

Лебедев также рассказал российскому лидеру, что развитие электронной формы работы с гражданами идёт позитивно.

В октябре прошлого года Вячеслав Лебедев заявил о повышенном внимании российских судов к защите интересов бизнеса, в частности в сфере трансграничного оборота товаров.

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