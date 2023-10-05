Председатель Верховного суда России рассказал о деятельности судов по защите предпринимателей

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на XII Международном юридическом форуме Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил о повышенном внимании российских судов к защите интересов бизнеса, в частности, в сфере трансграничного оборота товаров.

Лебедев, в частности, привёл ряд цифр, подтверждающих этот тезис. По его словам, в первом полугодии этого года российскими судами «удовлетворено 52% требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений таможенных органов и должностных лиц, а также 74% требований о возмещении вреда, причинённого таможенными органами».

При этом председатель Верховного суда обратил внимание на то, что для защиты международного бизнеса судами реализуется презумпция достоверности информации, документов и сведений, предоставленных предпринимателями для таможенного контроля.

Суды России учитывают правовую позицию Верховного суда России о том, что в процедуре таможенного контроля декларанту должна быть предоставлена реальная возможность устранения возникших сомнений в достоверности заявленной им таможенной стоимости», — отметил он.

Лебедев также рассказал о защите прав иностранных инвесторов в спорах с налоговыми органами.

«В первом полугодии этого года судами России удовлетворено 49% требований иностранных лиц об оспаривании решений, действий и бездействия налоговых органов», — сказал председатель Верховного суда России.

Ещё один аспект защиты бизнеса, на который обратил внимание Вячеслав Лебедев, — это соблюдение процессуальных сроков судопроизводства по экономическим спорам.

«Гарантией соблюдения разумных сроков судопроизводства по экономическим спорам с участием иностранных инвесторов выступает законодательное закрепление процессуальных сроков, с соблюдением которых в этом году рассмотрены 98% дел этой категории», — сообщил он, уточнив, что в первом полугодии этого года судами России удовлетворено 86% заявлений о присуждении компенсации.