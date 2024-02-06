На Алтае завершили расследование массового отравления детей в лагере

В Следственном комитете по Алтайскому краю заявили о завершении расследования дела о массовом отравлении детей в детском оздоровительном лагере.

«Следователями... завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Мужчина занимался единоличным руководством деятельностью по организации отдыха и оздоровления детей в спортивно-туристическом комплексе «Чемальская лагуна», и, по версии следствия, с 30 июля по 3 августа 2023 года обвиняемый допустил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке и гостинице, повлёкшие по неосторожности массовое заражение 16 детей, приехавших из Новосибирска на спортивную смену, а также девяти работников комплекса возбудителем кишечной инфекции.

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних и взрослых ничто не угрожает.

Летом 2023 года в региональном Минздраве сообщили, что в детском лагере «Горный Орлёнок» в Республике Алтай отравились 67 детей и двое взрослых.