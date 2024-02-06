Больницам Кировской области передали партию из 36 автомобилей по нацпроекту

Губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от нового медицинского транспорта.

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Партия из 36 машин — часть из 405 автомобилей, планируемых к передаче медучреждениям в 2021—2025 годах. С учётом переданного ранее транспорта больницы получили уже 297 единиц техники за указанный период.

В медучреждения региона поступает не только санитарный транспорт, но и передвижные комплексы, оснащённые флюорографами и маммографами для проведения диспансеризации населения.

Оснащение больниц автотранспортом ведётся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в больницы Ярославской области передали семь мобильных ФАПов.