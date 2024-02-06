RT в Telegram
Подпишись

Больницам Кировской области передали партию из 36 автомобилей по нацпроекту

Короткая ссылка
Губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от нового медицинского транспорта.
Больницам Кировской области передали партию из 36 автомобилей по нацпроекту
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Партия из 36 машин — часть из 405 автомобилей, планируемых к передаче медучреждениям в 2021—2025 годах. С учётом переданного ранее транспорта больницы получили уже 297 единиц техники за указанный период.

В медучреждения региона поступает не только санитарный транспорт, но и передвижные комплексы, оснащённые флюорографами и маммографами для проведения диспансеризации населения.

Оснащение больниц автотранспортом ведётся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в больницы Ярославской области передали семь мобильных ФАПов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить